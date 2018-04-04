Виктория Скрипаль обратилась в посольство Британии за информацией о дяде

4 апреля 2018 17:46 (UTC+04:00)

Посольство Великобритании в РФ подтвердило, что к ним обратилась Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", — рассказали РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.

"Представитель посольства Великобритании встретился с Викторией в посольстве для обсуждения вариантов помощи, которую мы можем предоставить", — добавили там.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки в Великобританию документы, и предположила, что уже сегодня виза может быть ей выдана.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Таджикистан и Россия уладили авиационные разногласия
Туризм 18:05
Россия обвинила Британию в избегании контактов по "делу Скрипаля" в ОЗХО
Россия 17:51
Путин: Сирии помогают только Россия, Иран и Турция
Россия 17:49
Путин: обстановка в мире будет стабильнее при действиях в рамках права
Россия 17:44
Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием
Россия 17:27
РФ, Турция, Иран будут теснее работать над гуманитарными проблемами в Сирии
Россия 17:26
Путин: РФ, Турция, Иран договорились о координации в борьбе с терроризмом
Россия 17:23
Путин: Политизация гуманитарной проблемы в Сирии недопустима
Россия 17:22
Путин считает визит в Турцию очень успешным
Россия 17:18
Роухани: Россия, Турция и Иран договорились помогать сирийскому народу
Политика 17:12
Путин назвал переговоры с Эрдоганом и Роухани по Сирии конструктивными
Россия 17:09
Следующий саммит глав России, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Иране
Политика 16:56
Россия, Иран и Турция намерены продолжить борьбу с терроризмом в Сирии
Арабские страны 16:47
Россия, Иран и Турция продолжат работу в формате "тройки"
Арабские страны 16:44
Россия, Иран и Турция поддерживают суверенитет, единство и целостность САР
Арабские страны 16:40
Россия, Иран и Турция призвали ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии
Политика 16:21
Президенты России, Турции и Ирана подписали заявление по Сирии
Политика 16:16
Узбекские авиалинии запускают дополнительные рейсы в города России
Туризм 16:04