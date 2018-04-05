Словакия намерена закупить в США истребители F-16 и авиаракеты

5 апреля 2018 10:58 (UTC+04:00)

Пентагон уведомил Конгресс США о намерении продать Словакии многоцелевой истребитель F-16, а также авиационные ракеты и бомбы на общую сумму $2,91 млрд. Как подчеркивается в заявлении, распространенном в среду Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Братиславе такого рода вооружений, передает ТАСС.

Словакия запросила 14 истребителей F-16, до 16 дополнительных двигателей к ним, 142 управляемые ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, 400 авиабомб МК-82, а также радары, системы радиоэлектронного подавления, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отмечается в заявлении.

По словам Пентагона, Словакия "намеревается заменить свой нынешний флот истребителей МиГ-29". Данная сделка "не приведет к изменению военного баланса в регионе", указывается в заявлении.

Закон обязывает минобороны уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

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