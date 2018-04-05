Во Франции при крушении вертолета погибли два человека

5 апреля 2018 15:24 (UTC+04:00)

Жертвами крушения вертолета на юго-западе Франции стали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Как сообщает радиостанция, вертолет разбился в четверг около 10.00 по местному времени недалеко от аэродрома, с которого взлетел. Он упал на виноградники города Либурн и загорелся.

На борту были пилот в возрасте около 60 лет и еще один мужчина, оба погибли.

Предположительно, инцидент произошел из-за поломки двигателя. Власти начали расследование.

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