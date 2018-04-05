Армия Австрии требует от Volkswagen компенсации из-за дизельного скандала

5 апреля 2018 17:27 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Австрии подают иск в отношении германского автомобильного концерна Volkswagen с требованием возмещения финансового ущерба из-за дизельного скандала. Об этом сообщил в четверг австрийский журнал Industriemagazin, передает ТАСС.

Как отметил представитель Министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр, военное ведомство через финансовую прокуратуру Министерства финансов подает иск против германского автопроизводителя за поставку 2,5 тыс. машин для нужд военной полиции, которые оборудованы программным обеспечением для снижения показателей вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, по данным журнала, порядка 11 тыс. полицейских автомобилей, замешанных в дизельной афере Volkswagen, находятся в автопарке Министерства внутренних дел Австрии.

Дизельный скандал разгорелся в 2015 году вокруг германского концерна Volkswagen. Как оказалось, его автомобили с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе концерну удалось создать видимость соответствия автомобилей принятым экологическим нормам. В действительности же они многократно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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