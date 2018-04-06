Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море

6 апреля 2018 10:39 (UTC+04:00)

Вертолет военно-морских сил Италии, участвовавший в операции Mare Sicuro ("Спокойное море"), минувшей ночью в ходе учений упал в Средиземное море, в результате чего погиб один из пяти членов его экипажа, сообщила в пятницу пресс-служба ВМС, передает РИА Новости.

Речь идет о вертолете SH 212 военного корабля Borsini. Причины падения боевой машины в настоящее время выясняются.

"Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Черно-белая Италия в чувствах Азада Шабанова (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 3 апреля 14:30
Нетаньяху назвал страны, которые согласились принять мигрантов от Израиля
Израиль 2 апреля 20:06
Папа Римский и главный раввин Рима обменялись пасхальными поздравлениями
Израиль 31 марта 09:45
Россия высылает послов Финляндии, Италии и Нидерландов
Россия 30 марта 16:29
Число мигрантов, прибывших в Италию, снизилось
Европа 30 марта 16:21
Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС - министр (ФОТО)
Политика 29 марта 19:20
В итальянском порту Ливорно прогремел взрыв (Обновлено)
Европа 28 марта 17:22
Президент Италии попросил Джентилони остаться на посту премьера
Европа 24 марта 23:04
Председателем итальянского Сената впервые стала женщина
Европа 24 марта 17:03
В Италии произошло зеслетрясение магнитудой 4,1
Европа 24 марта 05:09
В Италии при взрыве в здании погибли три человека
Европа 21 марта 05:36
Катар закупит у Италии 28 военных вертолетов
Арабские страны 15 марта 04:14
Азербайджанский газовый проект превратит Италию в один из основных энергетических хабов Европы - управляющий проектом
Энергетика 14 марта 15:36
В Италии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за авиабомбы времен войны
Европа 14 марта 02:52
Взрывное устройство сработало у офиса крайне правой партии на севере Италии
Европа 7 марта 17:19
Ренци официально объявил о своей отставке с поста главы Демократической партии Италии
Европа 5 марта 21:36
В Италии начались парламентские выборы
Европа 4 марта 10:17
В Италии пройдут парламентские выборы
Европа 4 марта 01:42