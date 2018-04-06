Евросоюз расширил санкционный список в отношении КНДР

6 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

Евросоюз добавил в санкционный список в отношении КНДР одно физическое и 21 юридическое лицо, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, передает РИА Новости.

"Северная Корея: ЕС приводит в соответствие свои ограничительные меры с последними санкциями ООН. Совет (ЕС) добавил одно физическое лицо и 21 юридическое лицо в список тех, кто попадает под ограничительные меры в отношении КНДР", — говорится в релизе.

Эти меры состоят из ограничений на поездки и заморозки активов для частных лиц и заморозки активов для организаций.

В результате принятого решения общее число физических и юридических лиц, попадающих под санкции ЕС в отношении КНДР, выросло до 80 и 75 соответственно. В дополнение к этому у ЕС действуют собственные, отдельные санкции в отношении еще 55 человек и девяти организаций.

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