Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

6 апреля 2018 16:52 (UTC+04:00)

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на госпиталь Солсбери, передает РИА Новости.

По данным агентства Пресс Ассошиэйшн, "Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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