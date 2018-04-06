Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на госпиталь Солсбери, передает РИА Новости.

По данным агентства Пресс Ассошиэйшн, "Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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