Посольство России направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой МИД Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации по Солсбери, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы посольства.

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", - сообщил дипломат. По его словам, посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским МИД.

"Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", - отметил собеседник агентства.

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