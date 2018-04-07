Авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки

7 апреля 2018 15:15 (UTC+04:00)

Французская авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, требующих повышения зарплат, сообщается на сайте авиаперевозчика, пишет РИА Новости.

"В субботу, 7 апреля, Air France планирует осуществить 70% рейсов, в том числе 75% сверхдальних полетов, 65% рейсов средней дальности из и в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, 70% рейсов малой дальности из и в парижский аэропорт Орли и во французских провинциях", — сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что в субботней забастовке примут участие 34% пилотов, 26,2% членов экипажей и 18,7% наземного обслуживающего персонала.

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