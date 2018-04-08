Глава МВД ФРГ подтвердил, что инцидент в Мюнстере не связан с терроризмом

8 апреля 2018 15:54 (UTC+04:00)

Расследование наезда автомобиля на группу людей в Мюнстере продолжается, при этом связи с исламистским терроризмом не выявлено. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, передает ТАСС.

"В настоящее время есть сведения, что преступник действовал один, что не было связи с террористическими ячейками", - сказал он. По его словам, "абсолютной безопасности быть не может", несмотря на все меры, которые предпринимают органы безопасности. "Мы должны постоянно делать все, что в наших силах, чтобы предотвращать такие преступления в будущем", - заявил министр журналистам.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали.

По данным телеканала n-tv, мужчина владел тремя квартирами: одна из них находится в Мюнстере, еще две - в федеральной земле Саксония. Их он сдавал и, по всей видимости, на эти деньги жил. Кроме того, на его имя было зарегистрировано сразу пять автомобилей, один из которых стал орудием преступления.

Во время обыска в квартире виновника инцидента был обнаружен муляж автомата Калашникова. Полиция уже связалась с человеком, у которого этот муляж был куплен. Цель - узнать как можно больше о возможных мотивах преступника.

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