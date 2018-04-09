Феттель выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

9 апреля 2018 02:02 (UTC+04:00)

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель в воскресенье стал победителем второго этапа "Формулы-1" - Гран-при Бахрейна, пише Интерфакс.

"Серебро" гонки завоевал Валттери Боттас из Mercedes Тройку призеров замкнул партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. Российский пилот Williams Сергей Сироткин финишировал 17-м.

Для Феттеля это вторая победа подряд в нынешнем сезоне, спортсмен из Германии лидирует в общем зачете (50 очков), опережая действующего чемпиона мира Хэмилтона (33).

Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Китая - стартует 13 апреля в Шанхае.

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