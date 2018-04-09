Глава Европарламента осудил обострение конфликта в Сирии

Глава Европарламента Антонио Таяни осудил ситуацию в Сирии и призвал международное сообщество немедленно усадить участников конфликта за стол переговоров, передает РИА Новости.

"События, произошедшие за несколько последних часов в Сирии, заслуживают полного осуждения. Ради человечества я призываю международное сообщество немедленно привести участников конфликта к столу переговоров", — написал Таяни в Twitter.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.

Источник, близкий к администрации США, позднее сообщил РИА Новости, что в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии.

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