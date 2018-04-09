После Brexit около 320 тысячам британских сайтов придется сменить домен

9 апреля 2018 18:09 (UTC+04:00)

Около 320 тысячам британских интернет-сайтов, зарегистрированным в доменe.eu, придется сменить зону регистрации после выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщил в понедельник РИА Новости источник в институтах ЕС, знакомый с вопросом.

По его словам, Еврокомиссия уже объявила, что после Brexit предприятия и организации, основанные в Великобритании, а также резиденты королевства "больше не смогут регистрировать или продлевать доменные имена.eu".

"Триста семнадцати тысячам британских сайтов придется сменить домен", — сказал собеседник агентства.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.

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