Макрон подтвердил, что совершит визит в Саудовскую Аравию в конце 2018 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что в конце текущего года он совершит визит в Саудовскую Аравию по приглашению короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом глава республики заявил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров в Елисейском дворце с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, находящимся в Париже с официальным визитом.

"Принц передал мне послание с приглашением от короля Сальмана, чтобы совершить ответный визит к концу года, которое я с радостью принял", - сказал французский президент.

Как подчеркнул Макрон, Париж стремится к укреплению стратегического партнерства с Эр-Риядом. "Мы имеем ясное устремление - это основание долгосрочного партнерства между нашими странами", - заявил он. "Франция исторически имеет стратегические отношения с Саудовской Аравией с самого начала существования вашей страны", - напомнил глава республики.

По словам президента, в ходе предстоящего визита он также намерен упрочить экономические связи между двумя государствами. "С одной стороны - через развитие французских компаний, которые могут поддержать видение принца Мухаммеда развития до 2030 года в плане энергетической диверсификации, проектов в сфере устойчивого развития, искусственного интеллекта, и с другой - через инвестиции во Франции, включая совместные стратегические инвестиции, в таких сферах, как СМИ, телекоммуникации, инновации, люксовые товары, агропромышленность", - перечислил Макрон.

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