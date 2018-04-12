ОЗХО не смогла определить происхождение вещества, которым отравились Скрипали

12 апреля 2018 15:55 (UTC+04:00)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы британских следователей о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, однако не смогла установить его происхождение. Об этом сообщило в четверг на своей странице в Twitter агентство Associated Press, передает ТАСС.

Вместе с тем телеканал Sky News, ссылаясь на выводы организации, утверждает, что указанное вещество отличалось "высокой степенью чистоты".

В опубликованном позднее отчете организации отмечается, что ОЗХО подтвердила данные Великобритании о веществе, которое было применено в Солсбери. Вместе с тем в двухстраничном документе, содержащем 12 пунктов, нет сведений о происхождении этого вещества.

Ранее в четверг в постпредстве РФ при ОЗХО ТАСС сообщили, что "в любом случае" на изучение доклада "потребуется время". Комментариев российской стороны относительно опубликованного документа на данный момент нет.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.

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Azernews Newspaper
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