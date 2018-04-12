Парламент Каталонии отложил заседание по утверждению главы правительства

Заседание парламента Каталонии, на котором в пятницу планировалось обсуждать кандидатуру главы правительства региона, не состоится, передает РИА Новости.

Решение о его отмене принял спикер парламента Роже Торрен после того, как судья Верховного суда Пабло Льярена отклонил ходатайство об освобождении на время заседания кандидата на пост главы женералитета (правительства) Каталонии Жорди Санчеса. Согласно решению, принятому ранее Конституционном судом, кандидат должен лично присутствовать на заседании.

Спикер каталонского парламента предложит президиуму парламента обратиться в Верховный суд с ответным иском.

Заседание парламента должно было начаться в пятницу утром. Жорди Санчес, бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" и депутат от партии "Вместе за Каталонию", находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме по обвинению в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября.





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