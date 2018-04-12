Кабмин Британии отметил необходимость координировать действия по Сирии с США и Францией

12 апреля 2018 23:41 (UTC+04:00)

Великобритании следует продолжить совместную работу с США и Францией для координации ответа на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, говорится в заявлении британского кабинета министров.

Об этом сообщает Sky News, передает RT.

Ранее сообщалось, что британский премьер проведёт совещание кабинета министров, на котором обсудит вопрос об участии Великобритании в операции в Сирии.

11 апреля СМИ писали, что Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

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