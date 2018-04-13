Грузовик сбил семь человек в Барселоне

Грузовик совершил наезд на людей в Барселоне, пострадали семь человек, двое детей доставлены в больницы, передает РИА Новости.

Согласно предварительным результатам расследования, у грузовика отказали тормоза, сообщили в полиции.

ЧП произошло в центре столицы Каталонии.

По сообщению очевидцев, грузовик не затормозил перед пешеходным переходом, сбив мотоциклиста и нескольких пешеходов и после наезда ударившись в дерево.

Все пострадавшие получили легкие травмы, однако пять человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет, были доставлены в больницы.

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