Грузовик сбил семь человек в Барселоне

13 апреля 2018 00:56 (UTC+04:00)

Грузовик совершил наезд на людей в Барселоне, пострадали семь человек, двое детей доставлены в больницы, передает РИА Новости.

Согласно предварительным результатам расследования, у грузовика отказали тормоза, сообщили в полиции.

ЧП произошло в центре столицы Каталонии.

По сообщению очевидцев, грузовик не затормозил перед пешеходным переходом, сбив мотоциклиста и нескольких пешеходов и после наезда ударившись в дерево.

Все пострадавшие получили легкие травмы, однако пять человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет, были доставлены в больницы.

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Azernews Newspaper
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