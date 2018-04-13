В Париже заявили, что не будут заранее объявлять об ударе по Сирии

13 апреля 2018 11:59 (UTC+04:00)

Париж не будет заранее объявлять об ударе по Сирии, если такое решение будет принято, заявил государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер, передает РИА Новости.

"Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. По крайней мере, он [Эммануэль Макрон] это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны", — сказал Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, объявление заранее о нанесении удара по Сирии поставит под угрозу операцию.

"Если сложатся условия для нанесения ударов, они будут нанесены. Будут информированы Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата – ред.) в нужный момент. Но важно, чтобы это было секретно, потому что на кону защита интересов Франции", — отметил Кастанер.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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