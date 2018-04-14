Туск прокомментировал удары западных стран по Сирии

Председатель Евросовета Дональд Туск, комментируя удары западных стран по Сирии, заявил, что ЕС поддерживает союзников и будет с ними "на стороне правосудия", передает РИА Новости.

"ЕС будет вместе с нашими союзниками на стороне правосудия", — говорится в сообщении Туска в его аккаунте в Twitter.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.

Ранее МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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