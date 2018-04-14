Турция поддерживает военную операцию Запада в Сирии - премьер

14 апреля 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает военную операцию Запада в Сирии.

Об этом сказал в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передают турецкие СМИ.

По его словам, Запад опоздал в проведении военной операции в Сирии.

"Где был Запад в течение семи лет, когда в Сирии убивали мирных жителей", - сказал Йылдырым.

Он отметил, что в то время, как все закрывали глаза на происходящее в Сирии, только Турция держала на повестке дня события в Сирии.

Накануне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

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Azernews Newspaper
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