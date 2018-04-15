В Британии автомобиль наехал на пешеходов

Легковой автомобиль BMW наехал на шестерых человек в британском графстве Эссекс, сообщает портал EssexLive со ссылкой на правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Пострадавшими оказались молодые парни. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Пятеро других были также госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в группу пешеходов.

Полиция частично перекрыла набережную населенного пункта, где произошел инцидент. Правоохранительные органы занимаются расследованием случившегося.

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