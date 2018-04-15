Макрон подтвердил, что приедет в Россию в мае

15 апреля 2018 23:11 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день после ударов западной коалиции по Сирии подтвердил, что посетит Россию в мае.

"Я буду в России в мае", — сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что он посетит Москву и Петербургский международный форум. В субботу, через несколько часов после западных ударов по Сирии глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан уже заявил, что визит Макрона не стоит под вопросом.

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