В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

16 апреля 2018 15:50 (UTC+04:00)

ЕС будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только в случае устойчивого политического перехода, согласованного всеми сторонами конфликта, говорится в заявлении, согласованном в понедельник на совете по иностранным делам Евросоюза, передает РИА Новости.

"ЕС вновь заявляет, что будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только тогда, когда всеобъемлющий и подлинный политический переход, согласованный сторонами сирийского конфликта на основе резолюции 2254 (2015) СБ ООН и Женевского заявления 2012 года, станет прочным", — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ЕС будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи населению Сирии, но так, чтобы Дамаск не получал от этого выгод.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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