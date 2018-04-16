Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии

16 апреля 2018 16:00 (UTC+04:00)

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вместе со своим британским коллегой Борисом Джонсоном проинформировал министров стран ЕС на встрече в понедельник в Люксембурге о деталях военной акции в Сирии, передает РИА Новости.

"Этим утром я и мой британский коллега Борис Джонсон имели возможность изложить (на встрече глав МИД стран ЕС) суть и задачи операции, которую мы предприняли вместе с США против объектов, связанных с химоружием, в Сирии. ЕС и страны-участницы нас поддержали в этом стремлении предотвратить любое использование химоружия", — заявил журналистам Ле Дриан после переговоров.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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