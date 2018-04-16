В Британии сообщили, что приняли более 10 тысяч сирийских беженцев

Великобритания на данный момент приняла более 10,5 тысячи беженцев из Сирии, сообщила в понедельник министр по делам миграции Кэролайн Ноукс, передает РИА Новости.

"Я абсолютно уверена в том, что к 2020 году мы выполним поставленную задачу", - сказала Ноукс, выступая в британском парламенте.

По данным на декабрь 2017 года, в Великобритании нашли новое постоянное место жительства 10 тысяч 538 беженцев из Сирии.

В 2015 году британское правительство пообещало до 2020 года принять 20 тысяч беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки.

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