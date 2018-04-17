Макрон не увидел ничего общего между ударами по Сирии и войной в Ираке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит ничего общего между субботними ударами Вашингтона, Парижа и Лондона по Сирии и войной в Ираке и Ливии, передает РИА Новости.

"Вмешательство Франции, Великобритании и США не имеет ничего общего ни с Ираком, ни с Ливией. По одной простой причине: мы никому не объявляли войны", — сказал Макрон, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Французский лидер в очередной раз подчеркнул, что международная коалиция борется в Сирии против "Исламского государства". "Это единственная война, которую мы ведем сейчас в Сирии", — отметил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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