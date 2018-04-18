Британия попросила ООН сообщить Совбезу о работе ОЗХО в сирийской Думе

18 апреля 2018 03:43 (UTC+04:00)

Великобритания запросила секретариат ООН в течение 24 часов сообщить Совету Безопасности о местонахождении и работе направленной в сирийский город Дума миссии ОЗХО, заявила постпред страны при ООН Карен Пирс, передает РИА Новости.

"Я думаю, будет крайне полезно, если секретариат проведет для Совета либо брифинг, либо предоставит краткую сводку о том, где сейчас находится миссия ОЗХО по установлению фактов (применения химоружия в Сирии ) и Департамент безопасности ООН, каковы их дальнейшие планы, и были ли какие-то задержки на пути к Думе, и что стало их причиной. Если бы это можно было бы сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна", - сказала Пирс на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН по ситуации в сирийской Ракке.

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