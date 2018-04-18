Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым

18 апреля 2018 11:30 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Дональд Туск считает важным расширение, а не сужение торговли Евросоюза с США. Об этом он сказал, выступая в Европарламенте, передает РИА Новости.

ЕС по-прежнему надеется на получение от Соединенных Штатов перманентного исключения из-под действия новых тарифов страны на ввоз стали и алюминия. Если не будет перманентного исключения, ЕС придется отреагировать, отметил глава Евросовета. Еврокомиссия уже готовит ответные меры на этот случай.

"Мы бы хотели избежать такого развития событий, поэтому я призываю к диалогу, который принесет больше торговли между ЕС и США, а не меньше", — сказал Туск.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит пошлины на импорт стали в 25% и алюминия — в 10%, которые, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Но для Евросоюза, а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая.

Также отмечалось, что до 1 мая ЕС и США будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин, в зависимости от результатов дискуссии.

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