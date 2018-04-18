Представитель ЕК провел переговоры с Цукербергом по скандалу с утечкой

18 апреля 2018 13:45 (UTC+04:00)

Вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип провел встречу с основателем Facebook Марком Цукербергом, на которой обсуждались вопросы сохранности данных и борьбы с дезинформацией, сообщил Ансип в Twitter, передает РИА Новости.

"Обсудил с Марком Цукербергом и (исполнительным директором) Шерил Сандберг шаги, которые Facebook предпринял и планирует предпринять для защиты личных данных пользователей и противодействия дезинформации. Есть большая необходимость восстановить доверие…", — сообщил Ансип.

Ранее Европарламент приглашал Цукерберга на слушания в связи со скандалом вокруг утечки данных миллионов пользователей.

В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

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