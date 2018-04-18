Президент Италии поручил провести переговоры по формированию правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил председателю сената Марии Элизабетте Казеллати предварительный мандат на проведение переговоров по формированию правительства страны, сообщил журналистам представитель президентской канцелярии, передает РИА Новости.

"Маттарелла поручил Казеллати задачу по определению наличия парламентского большинства с участием партий правоцентристской коалиции и "Движения 5 звезд", — сказал представитель Квиринальского дворца.

По его словам, установленный главой государства срок истекает в пятницу, по завершении этого периода Казеллати должна будет отчитаться перед президентом о заключении договоренностей, которые должны привести к образованию нового Совета министров.

Председатель верхней палаты парламента, в свою очередь, пообещала провести встречи с представителями политических партий "в кратчайшие сроки".

Кандидатура Казеллати стала следствием и одновременно возможностью выйти из тупиковой ситуации, сложившейся в стране по итогам выборов 4 марта. Голосование не привело к получению большинства ни одной политической силой, а отсутствие договоренностей между ведущими политическими игроками — "Движением 5 звезд" и лидерами правоцентристской коалиции — заставило Маттареллу обратиться к "институциональной фигуре" руководителя верхней палаты парламента.

Местные наблюдатели считают получение Казеллати мандата компромиссным вариантом в нынешней патовой схеме, даже несмотря на то, что она является представителем партии "Вперед, Италия", входящей в правоцентристскую коалицию.

Как отмечает в утренней публикации авторитетная газета La Stampa, предложение сформировать правительство со стороны Маттареллы не означает, что Казеллати станет первой в истории Итальянской республики женщиной-премьером. Ее задачей, говорится в публикации, станет убедиться, может ли увидеть свет альянс между "Д5З" и правоцентристами "или он скончался еще до рождения".

Газета La Repubblica пишет, что наделение Казеллати пробным мандатом изначально "выглядит как mission impossible", так как речь опять-таки идет о том, чтобы "установить, может ли, несмотря на многочисленные вето, быть образовано большинство и, таким образом, правительство из "Движения 5 звезд" и правоцентристов".

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