Канцлер Австрии обсудил с Путиным возможные шаги по деэскалации в Сирии

18 апреля 2018 18:05 (UTC+04:00)

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможные шаги по деэскалации ситуации в Сирии, передает РИА Новости.

"Россия — сверхдержава и важный игрок в Сирии. Поэтому Россию необходимо подключать к текущим усилиям по поиску мирного решения конфликта, чтобы они стали успешными", — говорится в заявлении, которое Курц распространил на своей странице в Twitter.

"Поэтому я провел разговор с президентом Путиным о Сирии, прежде всего о возможных выстраивающих доверие шагах на пути к деэскалации и о дипломатических инициативах для решения конфликта", — отметил австрийский канцлер, добавив, что заверил российского президента в готовности Вены стать площадкой для переговоров по Сирии.

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