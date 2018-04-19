В МИД Бельгии призвали ЕС и Россию сообща искать решения конфликта в Сирии

19 апреля 2018 11:49 (UTC+04:00)

Евросоюзу и России следует совместно искать решения урегулирования конфликта в Сирии, заявил в четверг глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

"С Россией, как и с Ираном, нужен диалог. Будучи очень твердыми по досье, по которым мы расходимся, мы должны пытаться находить решения сообща", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам бельгийского министра, он ожидает от Москвы демонстрации "желания идти к политическому решению (конфликта в Сирии)".

Говоря о необходимости прямого диалога с Россией, Рейндерс заметил, что кроме него в Москве с визитами недавно побывали министры иностранных дел Нидерландов и Австрии.

"А в мае президент (Франции Эммануль) Макрон будет в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Почему? Потому, что если мы не будем оказывать давление на Россию на базе прямых контактов, мы ни к чему не придем. Это касается и Ирана", — сказал глава МИД Бельгии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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