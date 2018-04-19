Еврокомиссар по миграции призвал вернуться к обычной работе Шенгенской системы

19 апреля 2018 12:20 (UTC+04:00)

Европе нужно как можно скорее вернуться к функционированию Шенгенской системы без выборочного контроля на внутренних границах. Об этом заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в интервью, которое было опубликовано в четверг в немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.

"Мы понимаем важность вопросов, связанных с безопасностью. Однако мы уже сделали многое и сделаем в будущем еще больше для защиты стран ЕС. Мы должны быстро вернуться к обычной работе Шенгенской системы. Речь идет о свободе передвижения и о чувстве общности в ЕС", - сказал он.

По словам еврокомиссара, если страны Шенгена будут вынуждены закрыть внутренние границы на постоянной основе, то это будет означать конец Евросоюза в том виде, в котором его знают сейчас.

Аврамопулос напомнил о планах Еврокомиссии переселить в ЕС на легальных основаниях 50 тыс. беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Германия в рамках этой программы примет 10 тыс. иностранцев.

В ходе миграционного кризиса 2015 года в Европе выборочный контроль на границах ввели целый ряд стран - в частности ФРГ, Австрия, Франция, Дания. В последний раз ФРГ продлевала действие таких мер в конце минувшего года - они продлятся как минимум до 12 мая 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕК требует у США гарантировать выход ЕС из-под действия пошлин на сталь
Европа 18 апреля 14:02
Представитель ЕК провел переговоры с Цукербергом по скандалу с утечкой
Европа 18 апреля 13:45
Еврокомиссар: В Грузии недостает прогресса в сфере охраны труда
Грузия 18 апреля 13:43
Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым
Европа 18 апреля 11:30
ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии
Европа 17 апреля 18:34
Обнародованы сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном
Политика 17 апреля 12:57
ЕС поможет Азербайджану в разработке встречных мер против уклонения от налогов (ФОТО)
Бизнес 17 апреля 11:20
Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии
Европа 16 апреля 16:00
Евросоюз обеспокоен возможностями ряда стран совершать кибератаки
Европа 16 апреля 13:43
ЕС призвал Россию и Иран предотвратить применение "химоружия" в Сирии
Европа 14 апреля 15:20
Туск прокомментировал удары западных стран по Сирии
Европа 14 апреля 11:13
ЕС распространил заявление по президентским выборам в Азербайджане
Политика 13 апреля 11:22
Беларусь и Португалия создадут комиссию по экономическому сотрудничеству
Беларусь 13 апреля 10:57
Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье
США 11 апреля 12:22
Главы МИД ЕС вновь рассмотрят "дело Скрипаля"
Европа 10 апреля 17:35
Еврокомиссар рассказал об источниках финансирования террористов в ЕС
Европа 9 апреля 20:43
ЕК получила письмо от Facebook с объяснениями по скандалу с утечкой данных
Европа 6 апреля 14:55
Россия выступает против дальнейшего обострения отношений с ЕС
Россия 5 апреля 11:34