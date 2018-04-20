Австрийские инвесторы намерены продолжить работу в Грузии

20 апреля 2018 09:36 (UTC+04:00)

Крупная австрийская транспортная и логическая компания Gebruder Weiss инвестирует два миллиона евро в расширение своего логичестического терминала в Грузии. Об этом заявил член совета управления компании Вольфрам Зенгер-Ваис на встрече с премьер-министром Георгием Квирикашвили, передает Новости-Грузия.

Gebruder Weiss — австрийская транспортная и логистическая компания. Занимается сухопутной транспортировкой и морской перевозкой грузов, логистикой и так далее. У компании 150 филиалов в 28 странах мира, где трудоустроено более семи тысяч человек. В Грузии работает с 2012 года.

Компания Gebruder Weiss открыла свой логистический терминал в Тбилиси в 2013 году, в его строительство было инвестировано 10 миллионов долларов. По словам руководителя компании, это самый крупный терминал премиум-класса на Южном Кавказе.

«Мы собираемся дополнительно инвестировать два миллиона евро в расширение нашего логистического терминала. Это первый шаг к следующей фазе развития. Премьер-министр ознакомил меня с успехами страны и отметил, что заинтересован развитием логистического сектора. Решение открыть в Грузии терминал, которое мы приняли несколько лет назад, оказалось очень правильным», — заявил Зенгер-Вайс в ходе встречи с премьером.

По его словам, компания довольна уже осуществленными инвестициями и приветствует развитие существующей в стране динамики.

На встрече с грузинским премьером также присутствовали генеральный директор компании Александр Харламов, региональный директор Gebrüder Weiss Томас Мозер и министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

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