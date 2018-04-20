При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек

По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Salzburger Nachrichten.

Инцидент произошёл около 04.46. Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.

Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идёт главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.

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