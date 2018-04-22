Макрон сравнил введение США пошлин на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что вероятное введение США пошлин на сталь и алюминий из Европейского союза можно сравнить с торговой войной, передает RT.

Президент Франции выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп не введёт пошлины на сталь и алюминий из ЕС после 1 мая, когда истечёт срок введённых им исключений в отношении европейских стран.

«Посмотрим, что он решит 1 мая. Вопрос в том, в чём ваши приоритеты», - объяснил французский лидер.

При этом Макрон добавил, что, по его мнению, с «союзниками не ведут торговых войн».

8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Также 22 марта сообщалось, что американский лидер подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

Позднее стало известно, что Китай вводит в отношении США ответные пошлины со 2 апреля.

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