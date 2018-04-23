В Афинах стену посольства Франции облили краской из-за ударов по Сирии

23 апреля 2018 00:06 (UTC+04:00)

Члены анархистской группировки "Рубикон" забросали краской здание посольства и консульства Франции в Афинах в знак протеста против участия Парижа в ударах по Сирии, пишет газета Kathimerini, передает РИА Новости.

Полиция задержала одного из правонарушителей.

По данным газеты, группировка на своем сайте также выразила солидарность с участниками забастовок профсоюзов во Франции.

МИД Греции осудил нападение на дипмиссию и сообщил, что власти ищут виновных для привлечения к ответственности.

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