ЕК начала проверку сделки по покупке Apple музыкального приложения Shazam

23 апреля 2018 19:31 (UTC+04:00)

Еврокомиссия открыла расследование в отношении сделки по покупке компанией Apple популярного музыкального приложения Shazam, сообщает ЕК, передает РИА Новости.

В декабре компания Apple подтвердила покупку Shazam, сообщало BuzzFeed News со ссылкой на слова представителя компании Тома Неймайра. С момента запуска App Store, Shazam регулярно входил в топы рейтингов приложений для системы iOS. Им пользуются сотни миллионов человек по всему миру, используя разные платформы, отмечал он. Shazam используется для идентификации музыкальных композиций в момент их воспроизведения на мобильных устройствах и компьютерах.

"Еврокомиссия открывает углубленное расследование предполагаемого приобретения", - говорится в релизе, где отмечается, что ЕК опасается, что это слияние может сократить для пользователей выбор музыкальных сервисов.

Еврокомиссия ранее приняла запросы из Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства ЕС по слияниям предложенное приобретение Shazam компанией Apple.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Еврокомиссар по миграции призвал вернуться к обычной работе Шенгенской системы
Европа 19 апреля 12:20
ЕК требует у США гарантировать выход ЕС из-под действия пошлин на сталь
Европа 18 апреля 14:02
Представитель ЕК провел переговоры с Цукербергом по скандалу с утечкой
Европа 18 апреля 13:45
Apple заявила о полном переходе на возобновляемую энергию
В мире 17 апреля 20:02
ЕК получила письмо от Facebook с объяснениями по скандалу с утечкой данных
Европа 6 апреля 14:55
Apple разрабатывают новый iPhone с бесконтактным управлением
В мире 5 апреля 03:14
В Баку откроется новый магазин Apple
ИКТ 4 апреля 16:11
Apple представила самый доступный iPad
США 28 марта 03:31
Евросоюз планирует обновить визовую политику
Европа 14 марта 16:48
Еврокомиссия не будет поднимать визовый сбор для граждан Азербайджана
Бизнес 14 марта 15:55
Еврокомиссия поддержит развитие альтернативной энергетики в Азербайджане
Энергетика 3 марта 11:40
В Еврокомиссии пообещали "твердый ответ" на введение пошлин США
Европа 2 марта 17:20
Еврокомиссия опубликовала первый проект текста соглашения по Brexit
Европа 28 февраля 16:09
Apple построит второй в Китае центр данных
Китай 27 февраля 12:19
Apple планирует выпуск трех новых моделей смартфонов
В мире 27 февраля 01:10
Еврокомиссия положительно оценивает процесс создания энергосоюза внутри ЕС
Европа 20 февраля 17:49
Samsung сократит выпуск экранов для iPhone X
ИКТ 20 февраля 12:29
Еврокомиссия обвинила Facebook и Twitter в недостаточной защите прав пользователей
Европа 15 февраля 14:00