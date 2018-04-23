ЕК начала проверку сделки по покупке Apple музыкального приложения Shazam

Еврокомиссия открыла расследование в отношении сделки по покупке компанией Apple популярного музыкального приложения Shazam, сообщает ЕК, передает РИА Новости.

В декабре компания Apple подтвердила покупку Shazam, сообщало BuzzFeed News со ссылкой на слова представителя компании Тома Неймайра. С момента запуска App Store, Shazam регулярно входил в топы рейтингов приложений для системы iOS. Им пользуются сотни миллионов человек по всему миру, используя разные платформы, отмечал он. Shazam используется для идентификации музыкальных композиций в момент их воспроизведения на мобильных устройствах и компьютерах.

"Еврокомиссия открывает углубленное расследование предполагаемого приобретения", - говорится в релизе, где отмечается, что ЕК опасается, что это слияние может сократить для пользователей выбор музыкальных сервисов.

Еврокомиссия ранее приняла запросы из Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства ЕС по слияниям предложенное приобретение Shazam компанией Apple.

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