Президент Италии дал главе Палаты депутатов мандат на переговоры о кабмине

23 апреля 2018 20:17 (UTC+04:00)

Президент Италии Серджо Маттарелла дал председателю Палаты депутатов новоизбранного национального парламента Роберто Фико мандат на ведение дальнейших переговоров о формировании нового правительства страны, сообщил генеральный секретарь канцелярии главы государства Уго Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai, передает РИА Новости.

В 17.00 43-летний неаполитанец Фико, являющийся одним из наиболее авторитетных деятелей общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), прибыл в Квиринальский дворец, где был принят президентом республики.

По словам Дзампетти, глава государства поручил Фико проверить наличие возможности создания парламентского большинства с участием Д5З и Демократической партии. Глава Палаты депутатов должен доложить президенту о результатах своей миссии в четверг, 26 апреля.

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