В ОБСЕ создали новую группу по вопросам безопасности журналистов

Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ организовали в Вене новую "группу друзей", в основу деятельности которой лягут вопросы, связанные с обеспечением безопасности журналистов, сообщили в понедельник в ОБСЕ, передает РИА Новости.

"Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ по инициативе Франции, Литвы и Швеции организовали в Вене группу друзей по безопасности журналистов. Угрозы, с которыми сталкиваются журналисты, возрастает в регионе ОБСЕ. Нам нужно объединить наши усилия", - говорится в заявлении в Twitter представительства Литвы при ОБСЕ.

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал инициативу, назвав безопасность журналистов своей приоритетной задачей.

Какие функции будет выполнять образованная группа, не уточняется.

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