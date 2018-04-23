В ОБСЕ создали новую группу по вопросам безопасности журналистов

23 апреля 2018 20:49 (UTC+04:00)

Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ организовали в Вене новую "группу друзей", в основу деятельности которой лягут вопросы, связанные с обеспечением безопасности журналистов, сообщили в понедельник в ОБСЕ, передает РИА Новости.

"Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ по инициативе Франции, Литвы и Швеции организовали в Вене группу друзей по безопасности журналистов. Угрозы, с которыми сталкиваются журналисты, возрастает в регионе ОБСЕ. Нам нужно объединить наши усилия", - говорится в заявлении в Twitter представительства Литвы при ОБСЕ.

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал инициативу, назвав безопасность журналистов своей приоритетной задачей.

Какие функции будет выполнять образованная группа, не уточняется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Конгресс азербайджанцев Европы направил обращение в связи с очередной армянской провокацией
Политика 20 апреля 16:48
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе использования солнечной энергии
Туркменистан 20 апреля 08:32
ПА ОБСЕ придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном – представитель организации
Политика 19 апреля 21:18
В МИД Узбекистана прошла встреча с верховным комиссаром ОБСЕ
Узбекистан 17 апреля 11:45
ОБСЕ обеспокоена решением суда о блокировке Telegram в России
Европа 13 апреля 20:14
Путин: РФ готова к взаимодействию с Италией с учетом ее председательства в ОБСЕ
Россия 11 апреля 19:32
Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласила планы по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 11 апреля 11:08
Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Азербайджан
Политика 9 апреля 11:30
Генсек ОБСЕ назвал Россию ключевым партнером в европейской безопасности
Европа 4 апреля 15:57
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах борьбы с угрозами экстремизма и радикализма
Туркменистан 4 апреля 11:08
Генсек ОБСЕ встретится с Шойгу
Европа 4 апреля 10:31
БДИПЧ ОБСЕ распространило промежуточный отчет по предстоящим в Азербайджане президентским выборам
Политика 29 марта 17:47
Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ
Россия 29 марта 15:57
Офис Каспшика активно содействовал продвижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта – отчет
Нагорно-карабахский конфликт 23 марта 17:50
Взаимодействие в решении нагорно-карабахского конфликта требует оптимистического подхода - верховный комиссар ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 22 марта 15:23
Нильза Сена назначена cпецкоординатором миссии ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 13 марта 00:12
Миссия ОБСЕ не ставит своей целью вмешательство в президентские выборы в Азербайджане
Политика 9 марта 15:23
ОБСЕ продолжит содействовать процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта - Альфано
Нагорно-карабахский конфликт 9 марта 15:22