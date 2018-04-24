Париж надеется на откровенный разговор с США о Сирии, Иране и КНДР

Франция рассчитывает на откровенный разговор с США в ходе начавшегося визита президента республики Эмманюэля Макрона в Вашингтон. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Cnews госсекретарь, официальный представитель правительства страны Бенжамин Гриво, передает ТАСС.

"Мы считаем этот визит очень важным, - заявил он. - Надеемся на откровенный франко-американский диалог по таким вопросам, как сирийский кризис, договор по ядерной программе с Ираном, ситуация на Корейском полуострове и, конечно же, торговые отношения".

Гриво отметил, что "в этой дискуссии нет победивших или проигравших, но каждая из сторон защищает свои интересы". Госсекретарь Франции назвал США "важным партнером" и "историческим союзником", с которым "нужно говорить прямо и откровенно". "Необходимо, чтобы стороны приходили к согласию в интересах народов и экономики двух стран", - сказал представитель правительства.

Гриво напомнил, что Макрон принимал Трампа в Париже минувшим летом. "Мы придаем особое значение этим историческим отношениям. Когда существуют такие отношения, мы можем говорить откровенно", - сказал госсекретарь.

Представитель кабмина добавил, что Франция ведет диалог с США не только от собственного имени, но и от имени всей Европы.

"Президент Франции представляет в этом диалоге с американским коллегой не только Францию, но и Европу", - сказал Гриво, подчеркнув, что Эмманюэль Макрон является одним из лидеров Европы. Гриво отметил, что Франция "придает большое значение общей позиции европейских стран по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке".

В понедельник глава Французской Республики начал свой первый государственный визит в США. Он уже провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в историческом поместье Джорджа Вашингтона.

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