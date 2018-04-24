Париж надеется на откровенный разговор с США о Сирии, Иране и КНДР

24 апреля 2018 11:07 (UTC+04:00)

Франция рассчитывает на откровенный разговор с США в ходе начавшегося визита президента республики Эмманюэля Макрона в Вашингтон. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Cnews госсекретарь, официальный представитель правительства страны Бенжамин Гриво, передает ТАСС.

"Мы считаем этот визит очень важным, - заявил он. - Надеемся на откровенный франко-американский диалог по таким вопросам, как сирийский кризис, договор по ядерной программе с Ираном, ситуация на Корейском полуострове и, конечно же, торговые отношения".

Гриво отметил, что "в этой дискуссии нет победивших или проигравших, но каждая из сторон защищает свои интересы". Госсекретарь Франции назвал США "важным партнером" и "историческим союзником", с которым "нужно говорить прямо и откровенно". "Необходимо, чтобы стороны приходили к согласию в интересах народов и экономики двух стран", - сказал представитель правительства.

Гриво напомнил, что Макрон принимал Трампа в Париже минувшим летом. "Мы придаем особое значение этим историческим отношениям. Когда существуют такие отношения, мы можем говорить откровенно", - сказал госсекретарь.

Представитель кабмина добавил, что Франция ведет диалог с США не только от собственного имени, но и от имени всей Европы.

"Президент Франции представляет в этом диалоге с американским коллегой не только Францию, но и Европу", - сказал Гриво, подчеркнув, что Эмманюэль Макрон является одним из лидеров Европы. Гриво отметил, что Франция "придает большое значение общей позиции европейских стран по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке".

В понедельник глава Французской Республики начал свой первый государственный визит в США. Он уже провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в историческом поместье Джорджа Вашингтона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Министр финансов Грузии встретился с представителями финансовых институтов в Вашингтоне
Грузия 11:02
Нефть дорожает на опасениях санкций США против Ирана
Энергетика 10:36
Израиль атаковал огневую точку в Сирии в ответ на перелет снаряда
Израиль 10:16
Кабмин РФ поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном
Политика 10:01
Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию
Россия 09:38
Макрон заявил об "особой ответственности" Франции и США
Европа 09:34
Медведев подписал соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном
Россия 08:21
Азербайджан и Иран согласовали льготный тариф на перевозку нефти и нефтепродуктов
Бизнес 07:00
SZ: Страны Европы и США согласовали условия сохранения иранской ядерной сделки
Ядерная программа 06:33
Иран хочет как можно скорее ознакомиться с выводами ОЗХО о произошедшем в Думе
Политика 05:18
Глава МИД Ирана рассказал о трудностях в обмене заключенными с США
Политика 03:09
США строят в Нигере новую военную базу
США 02:20
Президенты США и Финляндии подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике
В мире 01:42
Мэттис считает, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном будет продуктивной
США 01:25
В США назвали условия снятия санкций с КНДР
США 23 апреля 23:40
Макрон прибыл с государственным визитом в США
Европа 23 апреля 21:55
На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,2
Общество 23 апреля 21:34
МИД РФ: США мешают ядерному нераспространению
Россия 23 апреля 20:24