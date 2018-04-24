Евросоюз призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать гуманитарное право

24 апреля 2018 12:47 (UTC+04:00)

ЕС призывает все стороны сирийского конфликта соблюдать международное гуманитарное право и не препятствовать работе представителей организаций, оказывающих помощь мирному населению, заявил во вторник на конференции по поддержке Сирии еврокомиссар Кристос Стилианидес, передает РИА Новости.

В Брюсселе в понедельник открылась вторая международная донорская конференция по Сирии и региону, первый день посвящен работе с НПО.

"Нападения создают гуманитарный вакуум во многих районах, сокращают возможности гуманитарного доступа, и это недопустимо. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право и, главное, позволить сотрудникам гуманитарных организаций сделать их работу", — сказал Стилианидес, выступая на пленарном заседании, посвященном диалогу с НПО и защите мирного населения в Сирии.

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