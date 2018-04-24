Глава европейской дипломатии Федерика Могерини не исключила военной эскалации ситуации в Сирии. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной проходящей здесь международной конференции по Сирии, передает ТАСС.

Могерини также заявила, что только сирийцы должны определять будущее своей страны. "Сирия - это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны", - сказала она.

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