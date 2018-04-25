Германия планирует направить миллиард евро на гуманитарную помощь Сирии

Германия намерена предоставить дополнительные средства в размере миллиарда евро для гуманитарной помощи Сирии, сообщается в Twitter министерства иностранных дел ФРГ, передает РИА Новости.

"Мы не должны бросить одних людей в Сирии", — сказал министр иностранных дел Хайко Маас. Германия выделит дополнительный миллиард евро на гуманитарную помощь", — говорится в сообщении ведомства.

В феврале ФРГ сообщили, что выделят 10 миллионов евро Международному комитету Красного креста (МККК) для помощи Восточной Гуте в Сирии. Представитель МИД страны Мария Адебар заявляла, что на восстановление страны с 2012 года Германия передала 3,78 миллиарда евро, из них 1,85 миллиарда — гуманитарная помощь.

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