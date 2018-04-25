Могерини: ЕС не намерен пересматривать соглашение с Ираном по атому

25 апреля 2018 18:02 (UTC+04:00)

Евросоюз не намерен пересматривать соглашения с Ираном по атому, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"У моей команды сегодня была возможность переговорить с командой президента (Франции Эммануэля) Макрона (находящегося с визитом в США)… Речь не идет о пересмотре соглашения по иранскому атому, которое было подписано различными сторонами… Вопрос о проведении новых переговоров по соглашению не стоит… Президент Макрон подчеркнул в Вашингтоне, что вся Европа полностью поддерживает реализацию соглашения", — сказала она журналистам на полях международной конференции по Сирии в Брюсселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. Президент Франции выразил надежду, что к работе над новым соглашением по Ирану присоединятся партнеры из Европы, а также Турция и Россия.

По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе. Макрон заявил, что у него и Трампа не было одинаковой позиции по Ирану, но они провели очень прямые переговоры.

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