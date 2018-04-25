В Германии из-за обвинений в антисемитизме упразднили музыкальную премию Echo

25 апреля 2018 18:42 (UTC+04:00)

Одна из самых престижных музыкальных премий Германии Echo прекращает существование из-за скандала на почве антисемитизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте организаторов премии, передает ТАСС.

"Echo вручаться больше не будет. Такое решение вчера принял Германский союз музыкальной индустрии в ходе внепланового заседания правления", - говорится в сообщении.

Скандал разгорелся после того, как премию в номинации "Лучший хип-хоп альбом" 12 апреля присудили дуэту Kollegah и Farid Bang. В их песнях обнаружили грубые отсылки к Холокосту и концентрационному лагерю Освенцим. Решение жюри спровоцировало волну критики со стороны представителей культуры, политики и гражданского общества Германии.

Премия Echo учреждена в 1992 году. Наибольшее количество наград имеет немецкая исполнительница российского происхождения Хелена Фишер.

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Azernews Newspaper
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