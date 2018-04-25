Британия выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам

25 апреля 2018 19:29 (UTC+04:00)

Великобритания выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам, заявила постпред страны при ООН Карен Пирс журналистам в ООН.

В среду в Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок ожидает, что удастся собрать до 4,4 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

"Соединенное Королевство выделит 620 миллионов долларов на помощь беженцам в Сирии. Мы также материально помогаем Турции, которая принимает 3,6 миллиона беженцев. Мы делаем много для тех, кто оказывает первую помощь, специалистам в области здравоохранения, людям, которые работают на месте и пытаются справиться с этим кризисом", - сказала Пирс.

Двухдневная донорская конференция по Сирии 24 апреля открылась в Брюсселе. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в регионе и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране. При этом само правительство Сирии на конференцию не позвали, пригласив представителей различных сирийских НПО, значительная часть которых действует за пределами страны.

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Azernews Newspaper
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