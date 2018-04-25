Макрон: Мы не должны выходить из сделки с Ираном, не имея замены

25 апреля 2018 20:29 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не намерена выходить из действующего с Ираном ядерного соглашения, не имея никаких других договоренностей в этой области, передает РИА Новости.

"Мы подписали его (соглашение) по инициативе США, мы подписали его вместе – США и Франция. Поэтому мы не можем просто сказать, что должны избавиться от него", — заявил Макрон, выступая в конгрессе США.

"Справедливо сказать, что это соглашение не снимает всех обеспокоенностей, в том числе важных. Это правда. Но мы не должны выходить из него, не имея чего-то существенного взамен. Это моя позиция", — добавил президент.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

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