Могерини допустила диалог с теми, кто может привлечь Дамаск к переговорам

25 апреля 2018 20:32 (UTC+04:00)

Евросоюз готов вести диалог со странами, с которыми у него нет согласия по видению ситуации в Сирии, но которые способны усадить Дамаск за стол переговоров, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Решение нам видится в том, чтобы вести политический и дипломатический диалог с теми, у кого есть возможность привести Дамаск за стол переговоров, несмотря на разногласия. Именно в этом и состоит суть подхода об отсутствии военного решения", — заявила Могерини, выступая перед журналистами в рамках международной конференции по поддержке Сирии в Брюсселе.

Она признала, что странам-гарантам астанинского процесса удалось в течение нескольких месяцев снижать уровень эскалации в Сирии, но с начала этого года военное противостояние вернулось.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

В начале апреля спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что следующая встреча по САР в столице Казахстана состоится ориентировочно 14-15 мая.

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